Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о конкуренции в лондоской команде во времена выступлений в чемпионате Англии.

— Вместе с Реднаппом пришли Дефо и Крауч, которые сразу стали играть. Я стал третьим нападающим, хотя приходил первым. Я не опускал руки, тренировался, играл, выходил, забивал. Потом пришел ван дер Варт. Он был в оттяжке, но все равно. Затем вернулся из «Ливерпуля» Робби Кин. Еще одна легенда «Тоттенхэма». А дальше — Адебайор, понимаете? Я как-то задал вопрос тренеру: «Харри, дай мне шанс, почему вот так получается?» А он мне ответил: «Рома, ты будешь играть тогда, когда будешь забивать в каждой игре. Тогда я буду тебя ставить». Я ему ответил: «Но так нереально, я не могу в каждом матче забивать». У меня были моменты, когда я забивал три-четыре игры подряд — и появлялся на поле. Но стоило в одной встрече не забить, то все менялось. При Реднаппе мы узнавали стартовый вопрос за полтора часа до игры. Он мне давал шансы, я старался забивать, — сказал Павлюченко в прямом эфире Instagram c «Okko Sport».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В общей сложности провел 113 матчей за «шпор», забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.

«Он был никакой, ноль. Медленный и неповоротливый». Павлюченко — об игре Харри Кейна