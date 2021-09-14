Реднапп считает, что у «Челси» нет слабых мест

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» перед матчем Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» поделился мнением об игре лондонского клуба.

— Вы сказали, что у «Челси» нет слабых мест. Но так не бывает.

— Я не вижу их! Скажите мне, в чем синие слабы? Вы просто посмотрите на состав — у них по два качественных футболиста на каждую позицию. Конкуренция сумасшедшая! «Челси» стал лучшей командой Европы, а сейчас еще и купил Ромелу Лукаку. Если год назад клуб был уязвим в центре нападения, то сейчас и с этим проблем нет. Лучшим бомбардиром «Челси» в прошлом сезоне стал Жоржиньо, который забил семь-восемь голов с пенальти. Для топ-клуба такая статистика неприемлема.

Матч «Челси» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Полностью интервью с Харри Реднаппом можно прочитать здесь.