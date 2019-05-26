Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны Гаскойна

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна. Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в одном из ресторанов Борнмута, где Реднапп с женой ужинал.

В этот же ресторан ворвался возбужденный Гаскойн, который был очень пьян, как утверждают очевидцы, и начал устраивать скандал, пытаясь разрушить интерьер заведения. Реднапп попытался успокоить Гаскойна на месте и пригласил его поужинать, однако тот продолжал бушевать. Тогда Реднапп досрочно завершил ужин, расплатился и увез Гаскойна на своей машине к нему домой.

Отметим, что это не первый случай, когда Гаскойн, имеющий проблемы с алкоголем, становится участником скандала.