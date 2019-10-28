Реднапп оказался в больнице с застрявшим в ухе наушником

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оказался в больнице после эфира на телеканале BT Sport, где он работает экспертом, сообщает The Mirror.

72-летний специалист отработал всю программу в наушниках, после чего попытался достать их из ушей. Внезапно, кусочек гарнитуры отломился и остался у тренера в ухе. Помочь Реднаппу смогли лишь врачи.

Этот инцидент вызвал панику у боссов BT Sport. Отныне всем приглашенным гостям и экспертам разрешается использовать только накладную форму наушника.

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