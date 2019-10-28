Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Реднапп оказался в больнице с застрявшим в ухе наушником

19:30
Теги:

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оказался в больнице после эфира на телеканале BT Sport, где он работает экспертом, сообщает The Mirror.

72-летний специалист отработал всю программу в наушниках, после чего попытался достать их из ушей. Внезапно, кусочек гарнитуры отломился и остался у тренера в ухе. Помочь Реднаппу смогли лишь врачи.

Этот инцидент вызвал панику у боссов BT Sport. Отныне всем приглашенным гостям и экспертам разрешается использовать только накладную форму наушника.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир