Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака начал вести дневник во время карантина.

— Довольно тяжело тренироваться без остальных ребят, потому что мы поддерживаем друг друга, но тренерский штаб на связи с нами каждый день и предлагает разные программы тренировок, — цитирует Ван-Биссаку официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ребята из «Юнайтед» проводят много времени в групповом чате. У нас довольно много шутников — Джесси, Скотт, Фил и многие другие. Это напоминает нам всем, что мы не одиноки, мы держимся вместе и проходим через это как команда.

Это странные времена для футболистов, но, очевидно что нам не так уж трудно в сравнении с большим количеством людей. Мы все признаем это, и думаю, что это нашло отражение в благотворительной деятельности.

Многие дети смотрят на футболистов как на героев, но, надеюсь, теперь они могут понять, что герои-это не обязательно те, кого они видят по телевизору каждый день. Теперь каждый может увидеть, что медики делают для всех нас.

В то время как эти герои рискуют собой для всех остальных, для нас, футболистов, ситуация такая же, как и для всех остальных: оставаться дома. внутри. Так мы дадим себе шанс вернуться к нормальной жизни как можно раньше.

Из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований отменены или приостановлены, в том числе и АПЛ.