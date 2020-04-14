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«Реал» запросил у «Арсенала» стоимость Пьера-Эмерика Обамеянга

15:05
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
Пьер-Эмерик Обамеянг. Фото AFP
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«Реал» запросил у «Арсенала» стоимость нападающего лондонской команды Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Football Espana со ссылкой на France Football.

По информации источника, «канониры» оценивают 30-летнего габонца в сумму около 55 миллионов евро.

На счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 56 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к габонцу со стороны «Барселоны». Контракт Обамеянга с «Арсеналом» действует до конца июня 2021 года.

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