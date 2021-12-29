«Реал Сосьедад» может подписать Хуана Мату в январе

«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой, сообщает The Sun.

По информации источника, испанский клуб хочет уговорить 33-летнего футболиста перейти в команду бесплатно, поскольку «МЮ» не планирует продлевать контракт с игроком.

В сезоне-2021/22 Мата принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Контракт испанца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.