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«Реал Сосьедад» может подписать Хуана Мату в январе

11:36
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«Реал Сосьедад» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой, сообщает The Sun.

По информации источника, испанский клуб хочет уговорить 33-летнего футболиста перейти в команду бесплатно, поскольку «МЮ» не планирует продлевать контракт с игроком.

В сезоне-2021/22 Мата принял участие в 3 матчах «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Контракт испанца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/premierleague/17163913/man-united-juan-mata-real-sociedad-january/

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Иван Торопцев все материалы автора

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