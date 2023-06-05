«Реал» сделает стартовое предложение по Кейну в размере 80 миллионов евро

«Реал» в ближайшее время начнет с «Тоттенхэмом» переговоры по трансферу Харри Кейна, сообщает Cadena SER.

По информации источника, стартовое предложение мадридцев составит 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Реал» видит в 29-летнем англичанине идеальную замену для Карима Бензема, об уходе которого клуб объявил 4 мая.

В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.