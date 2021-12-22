«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб готов продать защитника Натаниэля Филлипса за 15 миллионов фунтов, чтоб приобрести Гомеса.

Ранее сообщалось, что 24-летнего футболиста хочет пригласить в «Астон Виллу» Стивен Джеррард и клуб уже направил предложение руководству «Ливерпуля».

Текущий контракт британского футболиста в английским клубом действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Гомес сыграл 9 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.