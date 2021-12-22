«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля»
08:15
Мадридский «Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб готов продать защитника Натаниэля Филлипса за 15 миллионов фунтов, чтоб приобрести Гомеса.
Ранее сообщалось, что 24-летнего футболиста хочет пригласить в «Астон Виллу» Стивен Джеррард и клуб уже направил предложение руководству «Ливерпуля».
Текущий контракт британского футболиста в английским клубом действует до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2021/22 Гомес сыграл 9 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10332739/Real-Madrid-keeping-tabs-Liverpool-defender-Joe-Gomez.html
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