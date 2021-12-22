Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля»

08:15
Теги:

Мадридский «Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб готов продать защитника Натаниэля Филлипса за 15 миллионов фунтов, чтоб приобрести Гомеса.

Ранее сообщалось, что 24-летнего футболиста хочет пригласить в «Астон Виллу» Стивен Джеррард и клуб уже направил предложение руководству «Ливерпуля».

Текущий контракт британского футболиста в английским клубом действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Гомес сыграл 9 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10332739/Real-Madrid-keeping-tabs-Liverpool-defender-Joe-Gomez.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Олимпийский чемпион попал в больницу после избиения в Москве. Он защищал свою девушку
Стало известно о приостановке приема рейсов аэропортом Сочи
0
Реклама