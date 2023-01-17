«Реал» и «Ювентус» следят за полузащитником «МЮ» Гарначо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо попал в сферу интересов «Реала» и «Ювентуса», сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют продлить контракт с Гарначо и футболист готов заключить долгосрочное соглашение.

Текущий контракт аргентинца с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 18-летний хавбек сыграл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.