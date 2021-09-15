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«Реал» и «ПСЖ» претендуют на Рюдигера

14:15
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«Реал» и «ПСЖ» следят за защитником «Челси» Антонио Рюдигером, который ведет переговоры с лондонцами о новом контракте, сообщает Goal.

По данным источника, летом 2022 года футболист может стать свободным агентом. В январе следующего года «Реал» и «ПСЖ» попытаются заключить предварительное соглашение с 28-летним немцем.

Сам игрок готов остаться в «Челси», при условии, что клуб согласится на его требования по новому контракту. Рюдигер просит повышения зарплаты с 7,2 до 11,2 миллион евро в год.

В минувшем сезоне защитник провел 34 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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