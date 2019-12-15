Реакция Езила на замену по ходу матча с «Манчестер Сити». Он не скрывал своего разочарования

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил был заменен по ходу матча 17-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:3). Немец не скрывал своего разочарования.

Езил подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.

Ozil's reaction to being substituted says it all ?pic.twitter.com/8JeNqKU5Ln — Goal Ghana (@goal_ghana) December 15, 2019

Лондонский клуб потерпел пятое поражение в сезоне и с 22 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

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