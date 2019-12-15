Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Реакция Езила на замену по ходу матча с «Манчестер Сити». Он не скрывал своего разочарования

22:14
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил был заменен по ходу матча 17-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:3). Немец не скрывал своего разочарования.

Езил подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой.

Лондонский клуб потерпел пятое поражение в сезоне и с 22 очками занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир