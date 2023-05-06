Разница в возрасте тренеров «Тоттенхэма» и «Кристал Пэласа» стала рекордной для АПЛ

«Тоттенхэм» принимает «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Разница между возрастом тренера хозяев Райана Мэйсона (31 год) и тренером гостей Роя Ходжсона (75 лет) составляет 43 года и 308 дней. Как сообщает Opta, это рекордный разрыв в возрасте между двумя тренерами в истории АПЛ.