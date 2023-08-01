Райя согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя близок к переходу в «Арсенал», сообщает Goal.

По информации источника, 27-летний испанец уже согласовал с «канонирами» условия личного контракта.

Райя выступает за «Брентфорд» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Райя провел все 38 матчей в АПЛ, пропустив 46 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

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