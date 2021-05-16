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Райс оценил шансы «Вест Хэма» попасть в Лигу чемпионов

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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:1).

«Это ужасно для нас, потому что мы нацелились на Лигу чемпионов. Мы не можем рассчитывать, что проиграют другие команды. Мы должны выходить и выигрывать. Этот сезон был выдающимся, мы отдали все силы. Это были американские горки, но мы все еще можем финишировать на высоком месте», — приводит слова Райса BBC Sport.

После этого матча «Вест Хэм» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего на четвертой строчке «Челси» на 5 очков. «Брайтон» с 38 очками — на 17-й строчке.

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