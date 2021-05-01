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Райола заявил, что Погба интересует перспектива сыграть за «Реал»

18:33
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о ситуации с французским хавбеком относительно его возможного трансфера предстоящим летом.

«Погба всегда интересовался одной целью — выиграть Лигу чемпионов, титулы — это его цель. И мы посмотрим, возможно ли это в «Манчестер Юнайтед» или в других крупных европейских клубах.

Сейчас я не совру, если скажу, что перспектива игры за «Реал» является для него очень привлекательной — тем более под руководством Зинедина Зидана, который был для Поля кумиром», — приводит слова Райолы AS.

В нынешнем сезоне Погба провел 37 поединков, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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