Райола заявил, что Погба интересует перспектива сыграть за «Реал»
Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о ситуации с французским хавбеком относительно его возможного трансфера предстоящим летом.
«Погба всегда интересовался одной целью — выиграть Лигу чемпионов, титулы — это его цель. И мы посмотрим, возможно ли это в «Манчестер Юнайтед» или в других крупных европейских клубах.
Сейчас я не совру, если скажу, что перспектива игры за «Реал» является для него очень привлекательной — тем более под руководством Зинедина Зидана, который был для Поля кумиром», — приводит слова Райолы AS.
В нынешнем сезоне Погба провел 37 поединков, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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