Райола высказал свое мнение о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба подтвердил, что 27-летний француз летом покинет клуб, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Сейчас в Англии очень активно обсуждают игру Погба. Много недовольных. Зимой Поль вряд ли покинет клуб, потому что в это время года традиционно сложно проворачивать большие сделки. Подождем лета, и тогда оформим трансфер», — сказал Райола.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч.