Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола отменил встречу с руководством клуба по поводу нового контракта хавбека сборной Франции, утверждает The Sun. Агент рассчитывает на переход своего клиента в "Реал" или возвращение в "Ювентус".

Кроме того, в СМИ появилась информация, что у Погба возник конфликт с главным тренером "МЮ" Уле Гуннаром Сульшером. Отмечается, что футболист плохо влияет на атмосферу в раздевалке.

В нынешнем сезоне Погба провел 44 матча, забил 16 голов и делал 10 передач.