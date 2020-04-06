Райола намерен оформить переход Погба в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал» в летнее межсезонье, сообщает AS.

27-летний француз предпочитает присоединиться к стану «сливочных», несмотря на серьезный интерес со стороны «Ювентуса». Одну из ключевых ролей в решении Погба касательно будущего клуба играет агент Мино Райола, который, как утверждает издание, видит своего звездного клиента именно в футболке «Реала».

Ранее футбольный агент уже заявлял, что летом намерен привезти на «Сатьяго Бернабеу» отличного футболиста, но конкретных имен Райола не назвал.

Действующее соглашение Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2021 году. «Красные дьяволы» хотят продлить сотрудничество с французом на один сезон.

Если договориться о новом контракте не получится, то «МЮ» будет вынужден расстаться с Полем Погба, чтобы выручить с его продажи хоть какую-нибудь сумму.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов фунтов.