Райан Шерки официально стал игроком «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» объявил о подписании полузащитника «Лиона» Райана Шерки.
21-летний футболист заключил с клубом 5-летний контракт.
«Лион» сообщил, что сумма сделки составила 42,5 миллиона евро, включая 6 миллионов в виде бонусов, а также 15-процентов от суммы следующей продажи футболиста.
Шерки является воспитанником академии «Лиона». За основную команду он провел 185 матчей, забил 29 голов и отдал 45 результативных передач.
Источник: ФК «Манчестер Сити»
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