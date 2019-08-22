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Райан Гиггз: «Дэниэл Джеймс бежит с сумасшедшей скоростью, поэтому его падения могут выгядеть как «нырки»

09:27
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Главный тренер сборной Уэльса, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поддержал своего подопечного, хавбека «МЮ» Дэниэла Джеймса. По мнению специалиста, арбитры часто воспринимают падения игрка как симуляцию из-за его высокой скорости.

— Он бежит с сумасшедшей скоростью, — цитирует BBC Гиггза. — Иногда его падения могут выглядеть как «нырки». Вы видели, как сильно его бьют. Он постоянно получает подножки, и судьи должны его защищать. Впрочем, я за него не волнуюсь.

Когда ты игрок группы атаки или действуешь на большой дистанции, тебя будут бить. И Дэна бьют много.

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