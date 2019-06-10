Райан Бабел: "Ван Дейк заслуживает места в шорт-листе претендентов на "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Голландии Райан Бабел считает, что игрок "красных" Виргил ван Дейк может побороться за выигрыш "Золотого мяча"-2019. Ван Дейк выиграл с "Ливерпулем" в минувшем сезоне Лигу чемпионов.

- Последний раз на моей памяти защитник выигрывал "Золотой мяч" в 2006 году - Каннаваро, - цитирует Goal Бабела. - Это реально. Думаю, справедливо включить ван Дейка как минимум в шорт-лист.

Райан Бабел прав: Фабио Каннаваро - последний на данный момент защитник, выигравший "Золотой мяч". Также из игроков этого амплуа трофей завоевывали немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Маттиас Заммер (1996). В 1990 году "Золотой мяч" выиграл хавбек Лотар Маттеус, который впоследствии действовал на позиции защитника.