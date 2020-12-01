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Рауль Хименес, получивший перелом черепа, поблагодарил болельщиков за поддержку

08:05
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Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес, перенесший операцию в связи с переломом черепа, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Игрок получил травму в воскресном матче с «Арсеналом» (2:1), когда столкнулся головами с защитником Давидом Луисом. Он покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске. Позже Хименес перенс операцию.

- Спасибо за ваши сообщения, за поддержку. Я буду под наблюдением врачей и надеюсь скоро вернуться на поле, — написал Хименес в своем твиттере.

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