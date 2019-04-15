"Расслабьтесь". Реакция Робертсона на падение в стиле Джеррарда

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон отреагировал на свое падение в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:0).

В социальных сетях пользователи сравнили падение 25-летнего шотландского футболиста с потерей равновесия экс-полузащитника "Ливерпуля" Стивена Джеррарда в сезоне-2013/14 в игре против "Челси" (0:2), та ошибка стоила мерсисайдцам титула АПЛ.

– Расслабьтесь, – написал Робертсон в Инстаграме.

После этой победы "Ливерпуль" с 85 очками поднялся на первую строчку в чемпионате Англии после 34 игр.