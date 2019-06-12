Расизм заставляет Погба грустить

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба рассказал о своем отношении к расизму.

– Это не заставляет меня неистовствовать, это заставляет меня грустить, – цитирует AS полузащитника. – Потому что я доволен собой. У меня есть китайский друг, итальянский агент, бразильский адвокат, боливийская подруга, а я француз, из Гвинеи. Моя жизнь – это много разных культур. Люблю играть в футбол и люблю улыбаться людям.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр