Рангник: «Остаток сезона будет проверкой на прочность для «Манчестер Юнайтед». Мы должны показать характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что нужно его команде в оставшихся матчах сезона-2021/22.

«Мы должны показать себя не только в оставшихся домашних матчах, а во всех оставшихся 7 играх чемпионата. Финальный отрезок сезона станет проверкой на прочность. Мы должны показать болельщикам и СМИ, что разговоры о нехватке характера у нашей команды — неправда.

Даже если я буду объяснять это журналистам каждую неделю, даже если я буду говорить, что дело не в характере — это не поможет, потому что реальность — на футбольном поле. Мы должны показывать свой характер на поле», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Рангника.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 31 матче.