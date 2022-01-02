Рангник заявил, что Кавани не покинет «Манчестер Юнайтед» этой зимой
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что нападающий Эдинсон Кавани не покинет команду в зимнее трансферное окно.
«В последние недели мы с Эдинсоном много разговаривали. С ним я, наверное, общался больше всех в последнее время. С первого дня я говорил ему, что он для меня очень важный футболист. Профессионализм Кавани просто невероятен, я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался с нами до конца сезона. Он знает об этом. Он знает и то, насколько высоко я его уважаю, поэтому он и вышел в игре с «Бернли» с первых минут и играл в атаке вместе с Криштиану Роналду», — приводит Sky Sports слова Рангника.
В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 10 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола. Ранее сообщалось, что 34-летний уругваец может сменить команду в январе из-за нехватки игровой практики.
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