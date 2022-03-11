Рангник: «Я не спрашивал Роналду, счастлив ли он в «Манчестере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что рассчитывает на нападающего Криштиану Роналду.

«Я не спрашивал Роналду, счастлив ли он в «Манчестере». Он восстановился после повреждения, возобновил тренировки. Но я пока не знаю, сможет ли он сыграть в ближайшем матче», — цитирует Рангника Sky Sports.

По информации источника, на протяжении последних двух месяцев 37-летний португалец играл через боль из-за травмы бедра.

Отмечается, что, пропустив матч 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4), нападающий вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» во вторник, но затем было решено, что ему лучше работать с ограничениями.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. После 28 туров АПЛ манкунианцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.