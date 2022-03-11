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Рангник: «Я не спрашивал Роналду, счастлив ли он в «Манчестере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии Криштиану Роналду
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что рассчитывает на нападающего Криштиану Роналду.

«Я не спрашивал Роналду, счастлив ли он в «Манчестере». Он восстановился после повреждения, возобновил тренировки. Но я пока не знаю, сможет ли он сыграть в ближайшем матче», — цитирует Рангника Sky Sports.

По информации источника, на протяжении последних двух месяцев 37-летний португалец играл через боль из-за травмы бедра.

Отмечается, что, пропустив матч 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4), нападающий вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» во вторник, но затем было решено, что ему лучше работать с ограничениями.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. После 28 туров АПЛ манкунианцы набрали 47 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
19.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
19.03 20:30
Бернли – Саутгемптон
 - : -
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
20.03 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.03 17:00
Уотфорд – Эвертон
 - : -
20.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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