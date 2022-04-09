Рангник: «Возродить карьеру ван де Бека в «МЮ» в следующем сезоне? Почему бы и нет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о будущем полузащитника Донни ван де Бека в клубе.

«Мне очень нравится Донни. Возродить его карьеру в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне? Почему бы и нет. Но это также зависит от нового тренера и от того, как он хочет играть. Об этом Донни сказал мне в разговоре», — приводит слова Рангника UtdReport.

24-летний голландец был арендован «Эвертоном» в январе 2022 года. За «ирисок» хавбек провел 6 матчей и заработал желтую карточку. Также он сыграл в 14 встречах за «МЮ», в которых забил один гол.