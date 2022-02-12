Рангник: «Вот почему у нас была смена тренера и почему мы в своем нынешнем положении»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:1).

«К сожалению, все сложилось очень похоже на последние наши матчи. Это четвертый раз, когда мы вели в счете, но в итоге набираем одно очко вместо трех.

Нам нужно понять наше положение. «Саутгемптон» выиграл 3:2 у «Тоттенхэма», хотя ожидалась легкая победа «шпор». Мы же сегодня взяли одно очко. Мы ожидали, что возьмем три, и нам нужно было брать все три, но сложилось так, как сложилось.

Вот почему у нас была смена тренера и почему мы в своем нынешнем положении», — цитирует Рангника BBC.

«Манчестер Юнайтед», набравший 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 29 баллами располагается на десятой строчке.

В следующем туре «МЮ» 15 февраля на выезде сыграет с «Брайтон», а «Саутгемптон» 19 февраля примет «Эвертон».