Рангник: «В личных интересах Погба играть на самом высоком уровне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о будущем полузащитника Поля Погба в клубе.

«Я рад, что Погба вернулся в команду, он уже может выйти в старте на матч с «Мидлсбро». Его контракт истекает летом, и если в конце концов он захочет остаться или уйти куда-то еще, он должен появить себя. В его личных интересах играть на самом высоком уровне», — приводит слова Рангника Metro.

Ранее сообщалось, что 28-летний француз может перейти в «Реал», «Ювентус» или «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах за «МЮ» и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро.