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Сегодня, 19:24

Рангник: «В АПЛ наибольшая конкуренция среди всех лиг. Роналду не может делать все самостоятельно»

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«То, чего Роналду добился за карьеру, поражает, — приводит слова Рангника Daily Mail. — 800 голов в официальных матчах. Никто за последние сто лет не добивался подобного. Это показывает, насколько Криштиану выдающийся футболист. Но в АПЛ наибольшая конкуренция среди всех лиг. Роналду не может делать все самостоятельно. Он один из важных футболистов «Манчестер Юнайтед», и именно так команда должна развиваться».

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах за английскую команду.

После 20 встреч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10414195/Ralf-Rangnick-insists-Cristiano-Ronaldo-amid-Red-Devils-struggles.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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