Рангник: «В АПЛ наибольшая конкуренция среди всех лиг. Роналду не может делать все самостоятельно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«То, чего Роналду добился за карьеру, поражает, — приводит слова Рангника Daily Mail. — 800 голов в официальных матчах. Никто за последние сто лет не добивался подобного. Это показывает, насколько Криштиану выдающийся футболист. Но в АПЛ наибольшая конкуренция среди всех лиг. Роналду не может делать все самостоятельно. Он один из важных футболистов «Манчестер Юнайтед», и именно так команда должна развиваться».

В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 22 матчах за английскую команду.

После 20 встреч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.