Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал не включение нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«Вчера перед тренировкой у Роналду по-прежнему были проблемы со сгибателями бедра, и мы решили, что он не будет участвовать в занятии, — приводит слова тренера Sky Sport. — Потом я еще раз поговорил с ним, и мы решили, что нет смысла брать его с собой в поездку в Бирмингем, раз проблемы не решены. Надеюсь, в среду, против «Брентфорда», он сыграть сможет».

36-летний Роналду в текущем сезоне сыграл 16 матчей в АПЛ и забил 8 голов.

«МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на счету 31 очко.