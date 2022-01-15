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Сегодня, 20:36

Рангник — о Роналду: «У него проблемы со сгибателями бедра, не было смысла брать его на матч с «Астон Виллой»

Рангник рассказал причину отсутствия Роналду в заявке на матч с "Астон Виллой"
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал не включение нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«Вчера перед тренировкой у Роналду по-прежнему были проблемы со сгибателями бедра, и мы решили, что он не будет участвовать в занятии, — приводит слова тренера Sky Sport. — Потом я еще раз поговорил с ним, и мы решили, что нет смысла брать его с собой в поездку в Бирмингем, раз проблемы не решены. Надеюсь, в среду, против «Брентфорда», он сыграть сможет».

36-летний Роналду в текущем сезоне сыграл 16 матчей в АПЛ и забил 8 голов.

«МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на счету 31 очко.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
15 янв, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

 

Источник: /football/live-blog/11661/12514970/aston-villa-vs-man-utd-live-highlights?postid=3226705#liveblog-body

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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«Тоттенхэм» выступил с резким заявлением по поводу переноса матча против «Арсенала»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 - : -
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 - : -
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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