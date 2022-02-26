Рангник: «Уверен, что Рэшфорд недоволен своей игрой прямо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о состоянии нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Сейчас Маркус уже не травмирован, у него больше нет проблем с плечом. Мы много говорили о Маркусе в последние пару недель, я лично много разговаривал с ним. Больше нечего добавить. Это касается и его, и остальных, когда футболисты оказываются на поле — как Маркус, который вышел в стартовом составе на игру с «Атлетико» — они должны показывать свой уровень.



Я уверен, что Рэшфорд недоволен своей игрой прямо сейчас, но если мы будем каждую неделю обсуждать это и обсуждать наши мысли, то это не поможет делу», — приводит Goal слова Рангника.

В сезоне-2021/22 Рэшфорд провел 22 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.