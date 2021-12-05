Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).

«Я очень доволен игрой команды, особенно в первые полчаса встречи. Мы продемонстрировали хороший прессинг. Не хватало только голов. Мы сыграли гораздо лучше, чем я ожидал.

Мы хотели сыграть с двумя нападающими. Кстати, работа Роналду без мяча — это высший класс!

Что касается гола Фреда, то мне пришлось уточнить у помощника, действительно ли он пробил правой ногой. Я думал, что он может бить только левой. Я рад за него», — приводит слова немца BBC.

Рангник стал первым в истории АПЛ немецким тренером, которому удалось выиграть свой первый матч.