Рангник пытается наладить хорошие отношения между футболистами в «МЮ»

Рангник высказался об атмосфере в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник пытается наладить отношения между футболистами перед предстоящем матчем АПЛ с «Лидсом», сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет стать новым капитаном команды, а нынешний капитан Гарри Магуайр не хочет отказываться от этого статуса.

«Непросто работать с командой, которую не я собирал, это факт. Для меня важно найти правильные сочетания футболистов», — сказал Рангник.

20 февраля «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Лидсом».