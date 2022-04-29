Рангник прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после ничьей с «Челси» (1:1) прокомментировал информацию о том, что он в ближайшее время может возглавить сборную Австрии.

«Давайте поговорим сегодня о «Манчестер Юнайтед». Я могу подтвердить, что определенно продолжу работу в клубе в качестве консультанта. Пока мы не разговаривали с Эриком тен Хагом. Но я более чем счастлив и готов помочь изменить ситуацию к лучшему. Это оставит место для другой работы, но это то, о чем мы договорились в ноябре прошлого года», — цитирует BBC Рангника.

Ранее стало известно, что в пятницу, 29 апреля, глава федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру 63-летнего Рангника президиуму организации, и в тот же день может быть объявлено о назначении тренера.