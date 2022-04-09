Рангник прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение «красных дьяволов» в матче 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

«Я не думаю, что разговоры о новом тренере могут служить оправданием таким поражениям. Мы — «Манчестер Юнайтед», нас не должны отвлекать подобные темы. У команды будет новый тренер. Если его имя объявят сейчас, через 10 или через 14 дней, то это не окажет влияния на игру», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Рангника.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 31 матче. Ральф Рангник покинет должность главного тренера и станет консультантом «МЮ» после того, как клуб согласует контракт с новым специалистом.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик тен Хаг, который сейчас работает в «Аяксе».