Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Мы хорошого отреагировали во втором тайме, и Криштиану Роналду забил отличный гол. В первом тайме у нас были проблемы, но несколько отличных сейвов де Хеа помогли нам.

Во втором тайме «МЮ» сыграл лучше. У нас было больше контроля мяча. «Челси» — это топ-команда, неслучайно она выиграла Лигу чемпионов, а у нас нет особой уверенности и не было восьми игроков. Однако мы заслужили эту ничью. Не только гол, который забил Криштиану, но и вся его игра, его отношение в возрасте 37 лет, это ненормально. Если он будет играть так, как сегодня, он все еще может оказать большую помощь команде», — цитирует BBC Рангника.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.