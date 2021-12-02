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Рангник получит 10 миллионов евро, если убедит Холанна перейти в «Манчестер Юнайтед»

11:49
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Руководство «Манчестер Юнайтед» поручило главному тренеру команды Ральфу Рангнику, который по окончании сезона должен стать консультантом клуба, подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий специалист получит бонус в размере 10 миллионов евро, если убедит 21-летнего норвежца перейти в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Холанн выступал за «Зальцбург» в период, когда Рангник работал в холдинге «Ред Булл».

В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за «Боруссию».

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball-international/bvb-erling-haaland-10-mio-fuer-ralf-rangnick-wenn-er-ihn-zu-manunited-holt-78406922,view=conversionToLogin.bild.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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