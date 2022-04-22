Рангник поделился мнением по поводу назначения тен Хага на пост главного тренера «МЮ»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев. Голландский специалист возглавит команду летом.

«Мне нравится футбол тен Хага, довольно позитивно отношусь к его назначению. Мы увидим новый «МЮ» с полноценной подготовкой и возможностью сформировать свой тренерский штаб и команду», — цитирует Рангника Utdeport.

«Манчестер Юнайтед» с 54 очками занимает 6-е место в АПЛ.