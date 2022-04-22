Рангник поделился мнением по поводу назначения тен Хага на пост главного тренера «МЮ»
Тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев. Голландский специалист возглавит команду летом.
«Мне нравится футбол тен Хага, довольно позитивно отношусь к его назначению. Мы увидим новый «МЮ» с полноценной подготовкой и возможностью сформировать свой тренерский штаб и команду», — цитирует Рангника Utdeport.
«Манчестер Юнайтед» с 54 очками занимает 6-е место в АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|32
|18
|3
|11
|49-39
|57
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
6
|МЮ
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|
10
|Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|
13
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|- : -
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|- : -
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|21
|1
|7
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