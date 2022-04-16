Рангник ответил на вопрос о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о том, останется ли нападающий Криштиану Роналду в клубе.

«Не мне решать. У Криштиану контракт еще на один год. Это решение должен принять новый тренер вместе с советом директоров.

Он показал сегодня и в матче против «Тоттенхэма», что может делать разницу в таких играх, и это не совпадение, что у него лучший показатель забитых мячей среди всех игроков в истории», — цитирует тренера Goal.

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.