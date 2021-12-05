Рангник — о борьбе с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси»: «Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о борьбе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в чемпионате Англии.
«Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом, — приводит слова Рангника Mirror. — «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5, а «Манчестер Сити» — 0:2. И счет мог быть крупнее. Поэтому говорить, что я буду бороться с лучшими тренерами чемпионата через несколько недель или месяцев, было бы нереалистично«.
По словам тренера, он сконцентрирован на предстоящих матчах с «Кристал Пэлас» и «Янг Бойз».
«Игры с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» будут в марте и апреле. Тогда я и отвечу на вопрос о борьбе с ними», — подытожил он.
После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ливерпуль» с 34 очками идет на второй позиции, а «Челси» с 33 — на третьей. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке, набрав 21 очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/ralf-rangnick-warns-against-unrealistic-25617509
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю