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Рангник — о борьбе с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси»: «Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом»

Рангник высказался о борьбе «МЮ» с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в АПЛ
10:25
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о борьбе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в чемпионате Англии.

«Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом, — приводит слова Рангника Mirror. — «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5, а «Манчестер Сити» — 0:2. И счет мог быть крупнее. Поэтому говорить, что я буду бороться с лучшими тренерами чемпионата через несколько недель или месяцев, было бы нереалистично«.

По словам тренера, он сконцентрирован на предстоящих матчах с «Кристал Пэлас» и «Янг Бойз».

«Игры с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» будут в марте и апреле. Тогда я и отвечу на вопрос о борьбе с ними», — подытожил он.

После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ливерпуль» с 34 очками идет на второй позиции, а «Челси» с 33 — на третьей. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке, набрав 21 очко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/ralf-rangnick-warns-against-unrealistic-25617509

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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