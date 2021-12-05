Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о борьбе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в чемпионате Англии.

«Я настроен оптимистично, но нужно быть реалистом, — приводит слова Рангника Mirror. — «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5, а «Манчестер Сити» — 0:2. И счет мог быть крупнее. Поэтому говорить, что я буду бороться с лучшими тренерами чемпионата через несколько недель или месяцев, было бы нереалистично«.

По словам тренера, он сконцентрирован на предстоящих матчах с «Кристал Пэлас» и «Янг Бойз».

«Игры с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» будут в марте и апреле. Тогда я и отвечу на вопрос о борьбе с ними», — подытожил он.

После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ливерпуль» с 34 очками идет на второй позиции, а «Челси» с 33 — на третьей. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке, набрав 21 очко.