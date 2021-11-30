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Рангник не сможет руководить «МЮ» в матче с «Арсеналом» из-за задержки в оформлении разрешения на работу

15:49
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не сможет руководить командой в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Арсенала», сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкий специалист ожидает оформления разрешения на работу в Великобритании.

Таким образом, во встрече с «Арсеналом» руководить «Манчестер Юнайтед» будет исполнявший обязанности главного тренера Майкл Кэррик.

Игра «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится 2 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — 23.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SkySportsNews/status/1465660369913974785

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Карен Саркисян все материалы автора

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