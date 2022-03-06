Рангник назвал причину, почему Криштиану Роналду пропустит встречу с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Португалец не попал в заявку на эту встречу.

«У Роналду в пятницу возникли некоторые проблемы с бедром, и с тех пор он не тренировался», — цитирует Рангника BBC.

Роналду — лучший бомбардир «МЮ» в этом сезоне, у него 15 голов за 30 матчей во всех турнирах. Однако в 2022 году у португальца лишь 1 гол в 10 играх — «Брайтону».