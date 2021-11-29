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Рангник назначен и. о. главного тренера «МЮ» до конца сезона

14:32
Ральф Рангник. Фото AFP
Ральф Рангник. Фото AFP
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Ральф Рангник назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он будет исполняющим роль главного тренера «МЮ» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу консультантом еще в течение двух лет. Сейчас 63-летний специалист ожидает получения рабочей визы.

Рангник начал работать в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию 23 июля. Его контракт с клубом был подписан на три года.

В настоящий момент обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Майкл Кэррик. Напомним, что Уле Гуннар Сульшер был уволен из-за низких результатов команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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