Рангник назначен и. о. главного тренера «МЮ» до конца сезона
14:32
Ральф Рангник назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он будет исполняющим роль главного тренера «МЮ» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.
По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу консультантом еще в течение двух лет. Сейчас 63-летний специалист ожидает получения рабочей визы.
Рангник начал работать в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию 23 июля. Его контракт с клубом был подписан на три года.
В настоящий момент обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Майкл Кэррик. Напомним, что Уле Гуннар Сульшер был уволен из-за низких результатов команды.
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