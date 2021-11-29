Рангник назначен и. о. главного тренера «МЮ» до конца сезона

Ральф Рангник назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он будет исполняющим роль главного тренера «МЮ» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу консультантом еще в течение двух лет. Сейчас 63-летний специалист ожидает получения рабочей визы.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick ???#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Рангник начал работать в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию 23 июля. Его контракт с клубом был подписан на три года.

В настоящий момент обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Майкл Кэррик. Напомним, что Уле Гуннар Сульшер был уволен из-за низких результатов команды.