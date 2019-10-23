Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Ральф Рангник, сообщает Sport Bild.

По имеющейся информации, «МЮ» рассматривает немецкого специалиста в качестве кандидата на замену Уле Гунару Сульшеру, который может быть отправлен в отставку. Ранее сообщалось, что команду может возглавить экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Ульм», «Ройтлинген», «Корб» и «Липпольдсвайлер» (играющий тренер). Обладатель Кубка Германии, Суперкубка Германии и Кубка лиги вместе с «Шальке».

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