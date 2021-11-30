Рангник хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Лейпцига»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет видеть в команде полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдара. Английский клуб попробует оформить трансфер 23-летнего игрока в зимнее трансферное окно, сообщает The Times.

Немецкий клуб оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Отметим, что Рангник заплатил за футболиста из Мали 19 миллионов в 2019 году, когда оформлял его переход из «Зальцбурга» в «Лейпциг». С тех пор Айдара провел за немецкий клуб 100 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.