Рангник будет влиять на выбор нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» был назначен немец Ральф Рангник. Руководство «красных дьяволов» подписало с 63-летним специалистом контракт до конца текущего сезона.

По истечении этого периода Ральф и клуб договорились, что он продолжит работу консультантом еще в течение двух лет. При этом Рангник будет иметь большое влияние на то, кто возглавит команду со следующего сезона, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

21 ноября пост главного тренера «МЮ» покинул норвежец Уле Гуннар Сульшер. Он руководил клубом с декабря 2018 года.