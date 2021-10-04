Раньери назначен главным тренером «Уотфорда»
19:06
Клаудио Раньери стал новым главным тренером «Уотфорда», сообщает официальный сайт клуба 4 октября. Клуб заключил контракт с 69-летним специалистом до конца сезона-2022/23.
Раньери сменил в «Уотфорде» Хиско Муньоса, который был отправлен в отставку накануне. Он проработал с командой менее 10 месяцев.
В Англии Раньери ранее работал в «Челси», «Фулхэме» и «Лестере», который в 2016 году привел к победе в АПЛ.
Последним клубом, в котором работал Раньери, была «Сампдория». Он покинул ее летом.
Сейчас «Уотфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков после 7 матчей.
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